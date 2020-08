Sky – Milan-Cagliari, Calabria titolare. Un cambio sulla trequarti

Le ultime di Sky Sport in vista della gara di stasera tra Milan e Cagliari. I rossoneri recuperano al 100% il terzino Davide Calabria, inserito infatti nella lista dei convocati.

Il numero 2 sarà a disposizione di mister Pioli e partirà titolare. Calabria dunque giocherà al posto dell’ormai lungodegente Conti come terzino destro contro i sardi.

Panchina allora per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga era stato provato in allenamento proprio come difensore laterale. Con il recupero di Calabria il classe ’99 partirà fuori, visto che come ala destra titolare giocherà Samu Castillejo, anche lui pronto per ritornare titolare.

Dal 1′ ci sarà anche Rafael Leao: sarà il portoghese a giocare come esterno sinistro d’attacco al posto di Ante Rebic, fermato per squalifica.

Per il resto pochi cambi in vista. Pioli non vuole fare esperimenti o strani tentativi, bensì chiudere in bellezza il campionato contro il Cagliari. Possibile una passerella finale nella ripresa per Biglia e Bonaventura, calciatori ormai ai saluti.

