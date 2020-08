Sportmediaset – Ibrahimovic, messaggio a Elliott: resta per vincere

Il messaggio lanciato da Ibrahimovic alla proprietà del Milan è chiaro: resta per amore del club rossonero ma con delle condizioni.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino. Anche Sportmediaset è d’accordo riguardo al prossimo matrimonio da siglare tra lo svedese ed il Milan.

Ibra intanto invia messaggi chiari alla proprietà Elliott Management. L’attaccante classe ’81 ha pubblicato l’ennesimo ironico post su Instagram in cui, invecchiato con un’app, ha fatto intendere di poter essere decisivo e dominante anche a 50 anni.

Sta bene Ibrahimovic ed intende continuare con il Milan. Ma con una condizione importante: vuole vincere, o quanto meno vuole che gli sia garantita una squadra ed un ambiente pronto per il salto di qualità. Ibra ha già fatto sapere più volte di restare in rossonero solo se la squadra sarà pronta a competere per il titolo o per i primi posti.

La prossima settimana Mino Raiola sarà a Milano per trattare il tanto chiacchierato rinnovo. Pronti 5 milioni più bonus (si arriva ad un massimo di 7) per blindare Ibrahimovic e costruire la squadra attorno alla sua leadership. Ma serviranno argomenti importanti per motivare un campione così immortale.

