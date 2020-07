Ibrahimovic si autocita: “Potrei giocare fino a 50 anni”

Ibrahimovic show sui social. L’attaccante ha pubblicato una foto di se stesso invecchiato che dice: “Potrei giocare fino a 50 anni”. Segnale sul rinnovo?

Zlatan Ibrahimovic come sempre dà spettacolo sui suoi canali social. Lo ha fatto anche qualche minuti fa. L’attaccante del Milan ha condiviso una foto di se stesso invecchiato e con la seguente citazione: “Potrei giocare allo stesso livello fino a 50 anni“. Ibra ha condiviso la foto e poi ha scritto: “Sono d’accordo con Zlatan“.

L’età di Ibrahimovic è stata al centro dell’attenzione nelle ultime settimane, soprattutto sui suoi social. Infatti prima ha pubblicato un video in cui dice: “Mi sto solo scaldando“, rispondendo a chi lo ritiene finito (e anche sul campo sta dimostrando che è tutt’altro). Poi dopo Sampdoria-Milan, in risposta ad una domanda del giornalista, ha detto: “Sono come Benjamin Button, non sono mai stato vecchio“.

Adesso questa foto, divertente ma al tempo stesso significativa. Ibrahimovic non ha alcuna voglia di smettere, anzi: ha ancora tanto da dare al calcio e lo ha dimostrato in questi mesi. Ed è probabile che continuerà a farlo al Milan: il rinnovo di contratto è vicino, sarà il trascinatore del Diavolo anche nella prossima stagione. La conferma di Stefano Pioli ha cambiato anche il futuro di Zlatan, in attesa dell’annuncio.

I agree with Zlatan pic.twitter.com/Dj77qwCraW — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 31, 2020

