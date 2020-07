Pirlo: “Nessun rapporto col Milan. Juventus nuova famiglia”

Presentato dalla Juventus come nuovo allenatore della Juventus Under 23, Andrea Pirlo ha parlato anche di Milan e del non rapporto col club rossonero.

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Oggi la presentazione ufficiale del nuovo allenatore insieme al presidente Andrea Agnelli. In questa occasione ha parlato anche di Milan, rivelando di non avere più rapporti coi rossoneri se non con Paolo Maldini.

Ecco le sue dichiarazioni: “Sono arrivato alla Juventu dopo dieci anni di Milan e ho trovato una nuova famiglia. Ho mantenuto il rapporto e l’amicizia con tutti, invece al Milan non c’è quasi più nessuno dei vecchi dirigenti, è rimasto solo Maldini. Ecco perché ho deciso di cominciare questo nuovo percorso alla Juve“.

DUE PRETENDENTI PER GABBIA