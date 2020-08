Calciomercato Milan – Rossoneri pazzi per Vlahovic: la strategia

Milan a caccia di un rinforzo in attacco, possibilmente giovane e di talento. Occhi puntati anche sul ragazzo della Fiorentina che fa impazzire tutti.

La ricerca di un altro rinforzo in attacco per il Milan continua. I rossoneri, nonostante siano vicini a blindare Zlatan Ibrahimovic, vorrebbero ingaggiare in vista del 2020-2021 un’altra punta.

Secondo il Corriere della Sera, uno dei nomi maggiormente seguiti e apprezzati è quello di Dusan Vlahovic. Attaccante serbo della Fiorentina, che in questa stagione ha dimostrato con continuità di essere un talento assoluto, dotato di qualità e fisicità da vendere.

Un giocatore che farebbe perfettamente al caso del Milan. Vlahovic infatti è un classe 2000 che, al fianco di elementi come Ibrahimovic e Rebic, potrebbe assolutamente crescere e fare il salto di qualità come top-player.

Inoltre Stefano Pioli sarebbe uno sponsor importante per Vlahovic. E’ stato proprio l’attuale tecnico del Milan a lanciare il serbo nel calcio che conta, facendolo esordire in Serie A in Inter-Fiorentina del 25 settembre 2018.

Un profilo dunque perfetto per il Milan, che studia la strategia. La Fiorentina non intende svendere il proprio talento, ma i rossoneri punteranno ad abbassare le pretese viola con delle contropartite tecniche: elementi come Paquetà, Calabria, Rodriguez e Pobega potrebbero entrare nella trattativa.

