Calciomercato Milan, obiettivo Florentino: prestito biennale possibile

Spiragli positivi per Florentino Luis. Il Benfica ha aperto al prestito biennale, una soluzione che il Milan gradisce e che potrebbe accelerare la trattativa.

Il Milan continua a pressare per avere Florentino Luis. La trattativa è condotta personalmente da Frederic Massara che sta facendo di tutto per convincere il Benfica a cedere il giocatore. Nelle ultime ore si sono aperti nuovi spiragli per il passaggio del centrocampista in rossonero.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Benfica avrebbe aperto al prestito biennale con riscatto fissato a 30 milioni. Un segnale positivo per il Milan, che voleva proprio questa soluzione, ideale soprattutto per questioni di bilancio. Ora il club rossonero potrebbe sferrare l’assalto decisivo per il portoghese.

Florentino Luis è un vero e proprio pallino della società, tanto da averlo corteggiato già nel mercato di gennaio, senza riuscire a portarlo a Milanello. Ora la questione sembra essersi ammorbidita e può essere la volta buona per vederlo con la maglia rossonera.

CALCIOMERCATO MILAN, AFFARE AURIER

Alex Baldarelli