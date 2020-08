Luca Marchegiani, ex portiere di Lazio e Torino tra le altre e opinionista di Sky Sport, ha commentato la seconda parte di stagione del Milan

Il Milan, insieme all’Atalanta, è la squadra che ha totalizzato più punti nella seconda parte di stagione. I numeri parlano chiaro e i rossoneri, guidati da Pioli in panchina e Ibrahimovic in campo, sono riusciti a zittire tutti gli scettici. Di questi però ce n’è uno che nutre dei dubbi sul possibile prosieguo di prestazioni nella prossima stagione.

Luca Marchegiani, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso le proprie perplessità sulla possibilità di vedere ancora vincere così facilmente il Milan nella prossima stagione. “Non mi fido di quello che si è visto in questi 40 giorni, non è detto che sia ripetibile“.

L’ex portiere poi, oltre ad ammettere il lavoro positivo svolto durante il lockdown, continua dicendo: “Non so se quello che si è visto adesso sia rivedibile, anche perché il discorso fatto per il Milan potrebbe valere in senso opposto per altre squadre che magari con un ambiente diverso avrebbero potuto ottenere altri risultati“.

