Calciomercato Milan, Leao-Juventus: nuovi contatti

Rafael Leao in orbita Juventus. L’attaccante portoghese classe 1999 del Milan sarebbe stato proposto dal suo agente, Jorge Mendes, al club bianconero

Rafael Leao è stato uno dei protagonisti del Milan post lockdown. L’attaccante portoghese è risultato una pedina fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli soprattutto a partita in corso. Tante le prove convincenti, che hanno confermato che nell’ex Lille ci sia davvero tanto potenziale.

Quattro gol e una partita, l’ultima contro il Cagliari, che ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi del Diavolo. Leao può dunque considerarsi una scommessa vinta anche se il prossimo anno dovrà essere quello della consacrazione.

Le prestazioni del talento portoghese non sono certo passate inosservate e come riporta ‘TMW’, il nome di Leao sarebbe finito nuovamente sul tavolo delle discussioni di Jorge Mendes, suo agente, con la Juventus. Il noto procuratore lo avrebbe offerto ai bianconeri, che seguono il classe 1999 ormai da anni.

Il Milan, che ad oggi non avrebbe ricevuto una vera proposta, non ha alcuna intenzione di privarsi di Leao, che vuole far esplodere definitivamente sotto l’ala protettiva di Zlatan Ibrahimovic.

