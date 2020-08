Milan, Ibrahimovic può cambiare numero: le opzioni

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe rimanere al Milan ed è probabile che decida anche di cambiare numero di maglia. Ci sono tre opzioni che lo intrigano parecchio.

Quando Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan c’era curiosità di vedere qualche numero di maglia avrebbe indossato e la scelta è ricaduta sul 21. Per la prossima stagione, in caso di permanenza in rossonero, potrebbe cambiare.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il centravanti svedese sta riflettendo sulla possibilità di giocare con un numero diverso. Sono liberi l’8, il 9 e l’11. Tre cifre sicuramente più invitanti rispetto alla 21. Non è escluso che Ibrahimovic decida di vestire una maglia differente.

Dopo aver rotto la maledizione dei ritorni, che solitamente al Milan non portavano bene, potrebbe provare a rompere anche quella del numero 9. Dopo Filippo Inzaghi tutti i successori hanno fatto grande fatica. Qualcuno ha fallito completamente, altri non hanno comunque reso secondo le aspettative.

Zlatan potrebbe essere tentato dall’idea di indossare quella maglia e dimostrare che lui può rompere qualsiasi tabù. Intanto si attende che il Milan raggiunga l’accordo con Mino Raiola per il rinnovo del contratto. Possibile che l’intesa definitiva venga raggiunta entro il fine settimana.

