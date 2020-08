Tuttosport – Bonaventura, il Milan ci ripensa? Il segnale di Ibrahimovic

Non è ancora detta l’ultima parola per l’addio di Bonaventura. Il Milan potrebbe rinnovargli il contratto per una o due stagioni. Significativo il segnale di Ibrahimovic sui social.

Giacomo Bonaventura (foto acmilan.com)

Giacomo Bonaventura potrebbe restare al Milan. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il club rossonero avrebbe pensato che nella squadra della prossima stagione c’è bisogno ancora di lui, della sua esperienza e del suo attaccamento alla maglia. Stefano Pioli si sarebbe espresso più che favorevolmente alla sua permanenza.

Il progetto esclusivamente fatto di giovani è ormai alle spalle e la dirigenza è consapevole che per tornare in Champions c’è bisogno anche di esperienza, come quella di Ibrahimovic e Bonaventura. Anche in questa stagione, nonostante non fosse titolare, Jack ha dato il suo importante contributo, una mano che sarà importante conservare.

Proprio il segnale di Ibrahimovic sui social è un indizio del legame tra lo svedese e il centrocampista , così come del fatto che la possibilità che il marchigiano resti è tutt’altro che remota. Sembra proprio che Atalanta, Benevento e Torino debbano guardare altrove: per Bonaventura c’è ancora posto al Milan.

CAPELLO A CASA MILAN: IL MOTIVO DELLA VISITA