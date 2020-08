Capello a Casa Milan: il motivo della visita

Fabio Capello è passato nella giornata di ieri a Casa Milan. Non solo una visita di cortesia, ma anche progetti per il futuro.

Ieri a Casa Milan si è visto Fabio Capello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico ha incontrato la società per discutere di diverse strategie legate alle Legend e altri modi per aumentare gli introiti rossoneri attraverso gli sponsor.

Capello non entrerà quindi direttamente in società, come si era vociferato nei mesi scorsi, ma resterà strettamente legato alla squadra delle vecchie glorie, in giro per il mondo per ricordare gli antichi gloriosi fasti e consolidare il brand Milan.

L’obiettivo, quindi, è riportare il Milan in alto non solo sul campo, ma anche a livello strategico ed economico, in modo tale da essere nuovamente appetibile per gli sponsor. Una società che vuole crescere e tornare grande sotto tutti gli aspetti.

