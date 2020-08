Calciomercato Milan news – Contatti per Aurier e Pessina | VIDEO

Il Milan pensa anche a Serge Aurier del Tottenham per il ruolo di terzino destro. Il 27enne ivoriano ha una valutazione di circa 15 milioni di euro, ma il problema è il suo ingaggio da circa 4 milioni netti annui che percepisce attualmente. Ci sono già stati dei contatti tra le parti. Il Milan ha preso informazioni anche su Matteo Pessina, centrocampista di proprietà dell’Atalanta in prestito all’Hellas Verona nell’ultima stagione. La società rossonera ha incontrato il suo agente Giuseppe Riso per fare il punto della situazione. Potrebbe essere lui il sostituto del partente Giacomo Bonaventura.