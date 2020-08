Calciomercato Milan – Secca smentita: Alderete non arriva

Arrivano notizia discordanti riguardo al futuro del difensore Omar Alderete del Basilea. Sembra che non sia così vicino al Milan.

Dal Paraguay oggi è rimbalzata la voce riguardo un futuro approdo al Milan di Omar Alderete, difensore centrale classe ’96.

Il calciatore arriverebbe dal Basilea, come riferito dai media sudamericani. L’agente Augusto Paraja ha ammiccato al Milan, ma nelle ultime ore sono giunte diverse secche smentite riguardo l’operazione.

Il portale Calciomercato.com ha fatto sapere di aver contattato l’entourage di Alderete. Tali intermediari avrebbero smentito l’opzione Milan, allontanando di fatto le voci su un approdo ormai prossimo del 24enne in maglia rossonera.

Una cosa è certa: il Milan acquisterà un altro difensore centrale in vista della prossima stagione. Ma questo non sarà Alderete, che potrebbe invece approdare in un club europeo non italiano.

