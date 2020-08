Bonaventura saluta: “Milan una famiglia, per sempre nel mio cuore”

Giacomo Bonaventura lascia il Milan. Dopo le lacrime al termine della partita contro il Cagliari, ora arrivano i saluti sul suo profilo Instagram.

Ora è praticamente ufficiale. Giacomo Bonaventura non resterà al Milan nella prossima stagione. Lo rende noto lo stesso giocatore rossonero con un commovente saluto sul suo profilo Instagram. Il centrocampista marchigiano ha voluto ringraziare la società, che definisce come una famiglia, ma anche i tifosi che l’hanno amato in questi sei anni passati con la maglia cucita addosso.

“Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: ci sentivamo a casa ed era una vera famiglia. Ringrazio i tifosi rossoneri: il boato di San Siro è qualcosa di indimenticabile. Resterete sempre nel mio cuore” – le parole di Bonaventura. Ora via libera alle ipotesi Atalanta e Benevento, che restano quelle più probabili.

MILAN, PIOLI VUOLE CHIESA

Alex Baldarelli