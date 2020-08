Calciomercato Milan, Pioli vuole Chiesa: può convincerlo Ibra

Stefano Pioli sogna di vedere Federico Chiesa con la maglia del Milan. Rossoneri pronti a giocare la carta Ibrahimovic per convincere l’esterno viola.

Il Milan punta dritto su Federico Chiesa. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, Stefano Pioli avrebbe espresso la sua preferenza per l’esterno viola, considerato il giocatore ideale per il 4-2-3-1 adottato dal tecnico. I rossoneri sono pronti a sfidare Juventus e Inter nella corsa al figlio d’arte.

I due club concorrenti possono offrire la possibilità di giocare la Champions League, ma il Milan garantirebbe la titolarità assoluta. La società di Via Aldo Rossi punta inoltre sul fascino di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe accoglierlo sotto la propria ala per un’ulteriore crescita dell’esterno.

Sullo sfondo resta l’ipotesi estera targata Manchester United, ma in vista degli Europei del prossimo anno Chiesa vorrebbe restare in Italia, per non perdere visibilità interna.

