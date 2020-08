Calciomercato Milan, Paquetà via | Pronto il sostituto

Paquetà potrebbe essere utilizzato dal Milan come pedina di scambio. Intanto Maldini e Massara hanno già in mente il sostituto. Le ultime news.

Le mosse di Calciomercato del Milan dipendono da Zlatan Ibrahimovic. Paolo Maldini e Frederic Massara faranno scelte precise in funzione dello svedese. In tanti in questo periodo post lockdown si sono rivalutati; altri, invece, non hanno fatto alcun tipo di miglioramento. Lucas Paquetà è un chiaro esempio.

Come scrive Tuttosport, il brasiliano non è sicuro di restare, anzi: il Milan, in assenza di offerte concrete da parte di altri club, vorrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica. E qui entra in gioco la Fiorentina, che lo ha cercato a lungo nelle scorse sessioni di mercato. I rossoneri sono fortemente interessati a Nikola Milenkovic, e chissà che le due società non possano concordare uno scambio.

Mercato Milan | le ultime su Pessina

Se Paquetà dovesse andar via, il Milan avrebbe la necessità di prendere un sostituto. Sempre viva è l’opzione Matteo Pessina: lunedì c’è stato un incontro con Giuseppe Riso, procuratore fra gli altri anche del trequartista dell’Hellas Verona di proprietà dell’Atalanta. Il Diavolo, che lo cedette agli orobici nel merito dell’affare Andrea Conti, ha conservato il 50% della futura rivendita, quindi lo acquisterebbe a metà prezzo.

Tutto dipende dall’Atalanta: l’Hellas ha la possibilità di riscattarlo, ma a Bergamo possono contro-riscattarlo. Gasperini sta valutando se è il caso o meno di tenerlo in rosa: non è da escludere che possa testarlo in ritiro prima di prendere una decisione definitiva. Il Milan resta alla finestra. Pessina sarebbe un buon innesto per rinforzare la batteria dei trequartisti. Giovane, italiano e di prospettiva.

