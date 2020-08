Milan, tutto dipende da Ibrahimovic | Attesa per il rinnovo

Ibrahimovic rinnovo, il Milan attende notizie da Montecarlo. Dalla permanenza o meno dello svedese dipendono tutte le mosse di Maldini e Massara.

Zlatan Ibrahimovic è la priorità del Milan. Maldini e Massara attendono novità da Montecarlo in tempi brevi. L’attaccante è continuamente a colloquio con Mino Raiola per lavorare al rinnovo di contratto. Da Milanello, come spiega la Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo. Ma la società di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere il prima possibile, e per un motivo molto semplice.

Da Ibahimovic infatti dipendono tutte le mosse di Calciomercato del Milan. Con o senza di lui la musica cambia, in chiave acquisti e cessioni. Con lo svedese ancora in rosa, i rossoneri dovranno cercare calciatori in funzione di Zlatan; se invece malauguratamente non dovesse rinnovare, a quel punto potrebbero cambiare tutte le strategie di Maldini e forse anche di Stefano Pioli (in termini tattici).

Rinnovo Ibrahimovic, cifre e bonus

Elliott ha dato “carta bianca” alla dirigenza: sa che Ibra è un calciatore importante e non starà a guardare il centesimo, ma senza esagerare. Se Ibrahimovic ha dato tanto al Milan in questi mesi, è anche vero che il Milan ha dato tanto a Ibra, sotto tanti punti di vista (non solo economico). Per Z lo stipendio non è la prima cosa, ma è chiaro che farà le sue richieste insieme a Raiola.

Si parla di 4,5-5 milioni all’anno con tanto di bonus. Fra questi, come rivelato da alcune fonti in questi giorni, quello legato alla qualificazione in Champions: in caso di raggiungimento di questo obiettivo, Zlatan incasserebbe da solo mezzo milione, cioè la stessa cifra promessa all’allenatore. A questo poi si aggiungono bonus legati a gol e partite giocate. Maldini attende, Raiola preparara le sue mosse.

