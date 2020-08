Pioli ha già allenato Milenkovic ai tempi della Fiorentina e spinge per un suo arrivo al Milan. Il serbo rappresenta la miglior soluzione per i rossoneri in quanto può giocare anche nel ruolo di terzino destro

La Serie A va in vacanza, o almeno solo in apparenza in quanto i dirigenti stanno lavorando senza sosta sul mercato. In tal senso, nella lunga lista della spesa stilata dal Milan c’è la voce relativa al pacchetto dei difensori centrali.

Dopo la conferma di Simon Kjaer, rivelatosi l’uomo in più nella ripresa di campionato, il Milan ha capito che bisogna agire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Leo Duarte – vittima di vari infortuni – è da valutare insieme al suo collega di reparto Mateo Musacchio, in scadenza di contratto nel 2021 e probabile partente in questo mercato..

Il nome in cima alla wishlist rossonera è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Stefano Pioli lo ha già allenato ai tempi dell’avventura sulla panchina Viola ed è un suo grande estimatore.

Le due dirigenze hanno parlato di lui nel summit di inizio settimana al Melià al quale ha partecipato anche il suo agente, Fali Ramadani. La Fiorentina per il serbo chiede 30 milioni di euro e per il Milan la valutazione fatta dalla società sembra essere eccessiva.

Milenkovic, l’identikit perfetto per questo Milan

Milenkovic rappresenta quel tipo di giocatore che abbraccia a pieno il progetto Elliott: giovane, di prospettiva, ma anche con una buona dose d’esperienza nel nostro campionato.

Il difensore classe 1997 può ricoprire vari ruoli che vanno dal difensore centrale al terzino di destra: un jolly dunque da non lasciarsi sfuggire. Inoltre può giocare senza problemi in una linea a tre o a quattro.

Le trattative tra società Viola e agente del giocatore proseguono da giorni. Per concludere l’affare si pensa a uno scambio di prestiti che coinvolga Lucas Paquetà. Il cartellino di Milenkovic viene valutato 30 milioni circa, la stessa valutazione fatta dal Milan per il fantasista brasiliano. Il sì del numero 34 rossonero potrebbe far sbloccare la trattativa.

