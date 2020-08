Tuttosport – Milan, incontro con Riso: tutti i nomi in ballo

Incontro interlocutorio tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso nella giornata di ieri a Casa Milan. Si è discusso di diversi nomi legati all’agente sportivo.

Nella giornata di ieri a Casa Milan si è fatto notare anche Giuseppe Riso, agente di diversi giocatori del Milan. Secondo quanto rivela Tuttosport, la dirigenza rossonera ha interloquito con il procuratore per il futuro di diversi giovani rossoneri. Uno di questi è Marco Brescianini, centrocampista della Primavera che ha esordito nell’ultima gara di Serie A contro il Cagliari. Si valuta un prestito.

Un altro nome di cui si è discusso è quello di Lorenzo Colombo, promettente attaccante delle giovanili che ha già giocato in Serie A e in Coppa Italia contro la Juventus. Sul diciottenne ci sono Pescara e Pisa, che potrebbero offrigli la titolarità in Serie B. Inoltre Riso ha in procura anche Daniel Maldini.

Non solo giovani della Primavera. Giuseppe Riso è agente anche di quel Matteo Pessina che il Milan vorrebbe riportare a casa. Con l’Atalanta c’è sempre il discorso del 50 % sulla futura rivendita che gioca a vantaggio del club rossonero. Tanti nomi in ballo con il procuratore che hanno reso produttiva la giornata di ieri e per i quali si cercherà di trovare la giusta quadra per trarne giovamento, sia per il club che per i ragazzi.

