Calciomercato Milan, asse con la Fiorentina: da Paquetà a Milenkovic

Continuano i dialoghi con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. Sul piatto il Milan potrebbe mettere Lucas Paquetà, autore di una stagione deludente.

Nikola Milenkovic primo nome del Milan per rinforzare la difesa. Il centrale serbo ha convinto la dirigenza rossonera a puntare su di lui. I dialoghi con la Fiorentina ci sono stati e la società potrebbe mettere sul piatto Lucas Paquetà per sbloccare la trattativa.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi potrebbe privarsi del talento brasiliano per sbloccare la trattativa, tanto più che per le sue caratteristiche Paquetà sembra difficilmente collocabile nel modulo di Stefano Pioli. Autore di una stagione deludente, l’ex Flamengo potrebbe accettare di buon gusto la possibilità di rilanciarsi con la maglia viola.

Tra il Milan e la Fiorentina i dialoghi sono stati frequenti nelle ultime settimane anche per il fronte Rebic, con la società gigliata che incasserebbe il 50% dalla cessione dell’Eintracht Francoforte, che ne detiene il cartellino. Un’occasione per intensificare anche quelli per Milenkovic, l’uomo giusto per la difesa.

