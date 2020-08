Calciomercato Milan, si cerca l’esterno: Chiesa identikit perfetto

Il Milan continua a pensare a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina sarebbe l’identikit perfetto per il fronte d’attacco rossonero.

Federico Chiesa (©Getty Images)Il Milan al momento è alle prese con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma non manca di pensare ad altri nomi per rinforzare l’attacco rossonero. L’identikit perfetto è quello di Federico Chiesa: giovane e con le giuste qualità per essere inserito nel 4-2-3-1 studiato da Stefano Pioli.

Come riferisce Tuttosport, fermo restando che il centravanti sarà Zlatan Ibrahimovic e difficilmente verranno fatti grandi investimenti per un altro centravanti, i rossoneri puntano a trovare gli uomini giusto per i tre che agiranno dietro lo svedese. In questo modo, Ante Rebic e Rafael Leao potranno agire anche da riserve dello svedese.

Per il momento non c’è ancora un dialogo vero e proprio con la Fiorentina per il ventiduenne, ma nelle prossime settimane, una volta risolta la questione Ibra, il Milan potrebbe decidere di avviare i contatti.

BONAVENTURA: IL MILAN CI RIPENSA?