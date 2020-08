Milan – Ufficiale: addio Gaich, ha firmato

L’attaccante argentino, Adolfo Gaich, sbarca in Europa. Il calciatore, accostato al Milan, lascia il San Lorenzo per vestire la maglia del CSKA Mosca. E’ arrivato l’annuncio ufficiale

Non ci sarà il Milan nel futuro di Adolfo Gaich. L’attaccante argentino, accostato a più riprese al club rossonero, giocherà in Russia. Il CSKA Mosca, club della Russian Premier League, attraverso i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l’acquisto del calciatore, ormai ex San Lorenzo.