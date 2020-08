Aurier, il Milan cerca l’accordo. Alternativa Dumfries

Il Milan prova a trovare l’intesa economica con il Tottenham e Serge Aurier, ma non è facile. Piace anche Denzel Dumfries, terzino del PSV Eindhoven.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Serge Aurier, terzino destro che già un anno fa era nel mirino di Paolo Maldini. In questi giorni il suo nome è tornato di attualità.

Il Corriere dello Sport spiega che il 27enne ivoriano è l’obiettivo principale per rinforzare la fascia destra difensiva. La sua fisicità, la sua abilità nella spinta e anche le buone capacità a difendere sono caratteristiche molto apprezzate dalla società rossonera.

Calciomercato Milan, il prezzo di Aurier

Il Milan ha avuto nuovi contatti con l’entourage di Aurier, che ha dato l’ok a un trasferimento in Italia. C’è la sua disponibilità a cambiare squadra, anche se nell’ultima stagione è stato un titolare nel Tottenham. Ma José Mourinho sta pensando da tempo a un nuovo terzino destro.

Ci sono degli ostacoli economici in questa operazione. Innanzitutto il prezzo del cartellino, che secondo quanto riportato dal CorSport è di circa 20 milioni di euro. In Inghilterra, invece, riportano una valutazione più alta: 27-28 milioni. Il Milan vorrebbe spendere meno.

Inoltre va considerato l’ingaggio di Aurier, che attualmente percepisce circa 4 milioni netti all’anno. Uno stipendio troppo alto per il bilancio rossonero. Sarà necessario trattare per ridurre le pretese economiche dell’ex PSG, altrimenti toccherà cambiare obiettivo. Rimane viva la candidatura di Denzel Dumfries, terzino destro 24enne che milita nel PSV Eindhoven e ha un prezzo sui 18 milioni.

