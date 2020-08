Calciomercato Milan, Bakayoko insiste: vuole tornare | I dettagli

Tiemoué Bakayoko vuole tornare al Milan. Il Chelsea lo spinge alla porta e lui pensa al ritorno in rossonero, dove aveva ben figurato nella stagione 2018/2019.

Tiemoué Bakayoko (©Getty Images)

Tiemoué Bakayoko non ha mai dimenticato il Milan. Il centrocampista francese è appena rientrato al Chelsea dal prestito al Monaco, ma è già pronto a riprendere le valigie in mano. Come riporta Alessandro Jacobone del gruppo Milanisti non Evoluti, il club inglese avrebbe bisogno di monetizzare per arrivare a Kai Havertz del Bayer Leverkusen e avrebbe individuato in Bakayoko ed Emerson Palmieri i due sacrificabili.

Il venticinquenne ora pensa al ritorno al Milan, dove si era ben trovato nella stagione 2018/2019. La società di Via Aldo Rossi ci pensa ed è arrivata a offrire un ingaggio di 3 milioni più bonus, mentre il giocatore vorrebbe 4 milioni per 4 anni. Le concorrenti per il Milan nella corsa a Bakayoko sono Betis Siviglia e Valencia, con i rossoneri in cima alla lista delle preferenze del giocatore.

Continua la tattica attendista del #Milan, con il #Chelsea costretto a rivedere a ribasso la sua richiesta, con il… Pubblicato da Milanisti Non Evoluti 2.0 su Mercoledì 5 agosto 2020

Alex Baldarelli