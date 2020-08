Milan femminile, Giacinti: “Derby? Finora li abbiamo vinti tutti”

Il capitano della squadra rossonera femminile, Valentina Giacinti, ha parlato del prossimo calendario di Serie A e della rivalità con Juventus e Inter

Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan femminile e nel giro della nazionale italiana di calcio allenata da Milena Bertolini, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport per parlare della nuova stagione di Serie A.

“Abbiamo un buon calendario, siamo contente. La Juve prima o poi la devi incontrare e va bene sfidarla alla quarta giornata, ci sarebbe piaciuto giocare a Torino perché lo scorso anno non abbiamo potuto farlo, ma il calendario ha detto che giocheremo per prime ancora una volta in casa, vedremo come andrà. Mi auguro che si giochi in un campo meno allagato e con più sole”.

La tre volte vincitrice del titolo di capocannoniere della Serie A femminile ha poi affermato di sentire di più la rivalità con l’Inter che con la Juventus: “Derby? Sento di più la sfida contro l’Inter che contro la Juventus, sono diventata milanista e quando indossi la maglia rossonera provi emozioni indescrivibili. Finora li abbiamo vinti tutti e non vogliamo provare la sensazione di perderli”.

LITE IBRAHIMOVIC: “TEMEVO MI UCCIDESSE”