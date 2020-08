Calciomercato Milan – Affare Aurier, si muove Maldini

Serge Aurier resta l’obiettivo numero uno del Milan per la corsia destra di difesa. Paolo Maldini è al lavoro per il terzino del Tottenham.

L’obiettivo principale per rinforzare la fascia destra di difesa del Milan è chiaro. Serge Aurier, terzino del Tottenham, è considerato ormai come una pista sicura.

Per il classe ’92 di origine ivoriana si sta muovendo direttamente Paolo Maldini. Secondo ciò che ha riportato oggi il Corriere dello Sport, il noto dirigente del Milan si trova ad Ibiza e dal quartier generale iberico starebbe tessendo le reti per la trattativa con il Tottenham.

C’è odore di un colpo stile Theo Hernandez. Un anno fa, sempre nella splendida isola delle Baleari, Maldini incontrò i dirigenti del Real Madrid e riuscì a strappare il sì per il terzino sinistro. L’idea è di attuare la stessa strategia per arrivare ad Aurier.

Nel weekend sono andati in scena ulteriori contatti tra Milan, Tottenham ed agenti del difensore ivoriano. I rossoneri stanno valutando tutti i pro ed i contro della trattativa, a cominciare dai costi per il cartellino e per l’ingaggio di Aurier, che di certo viene considerato un elemento ideale.

L’idea resta quella di puntare su un laterale destro tecnico e di buona esperienza, da alternare presumibilmente ai più giovani Conti e Kalulu. Ma prima andrà capito quale sarà la richiesta economica degli Spurs per lasciare partire il terzino ex Psg.

LEGGI ANCHE -> DONNARUMMA, ECCO LA CLAUSOLA CHE AVVICINA LA FIRMA