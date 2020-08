Calciomercato Milan – Per Torreira una nuova pretendente

Il Milan e la Fiorentina devono fare i conti con la concorrenza di una big della Liga nella corsa a Lucas Torreira, che lascerà l’Arsenal quasi certamente.

Probabilmente Lucas Torreira lascerà l’Arsenal, non essendo in cima alle gerarchie di Mikel Arteta a centrocampo. Non mancano opzioni per il suo futuro.

In Italia si è parlato dell’interesse di Milan e Fiorentina soprattutto. In rossonero sarebbe l’alternativa a Ismael Bennacer, ma in caso di necessità i due potrebbero giocare anche insieme. Al momento, comunque, non risulta esserci una trattativa.

Attenzione alla Liga. Infatti, il Mundo Deportivo dalla Spagna fa sapere che l’Atletico Madrid è interessato a Torreira. Il giocatore piace da tempo a Diego Simeone e potrebbe esserci un’offerta da parte dei Colchoneros a breve.

Il club madrileno sta già trattando Alexandre Lacazette con l’Arsenal, che vorrebbe prendere Thomas Partey dall’Atletico Madrid. Non è escluso che il centrocampista uruguayano ex Sampdoria possa finire alla corte di Simeone in qualche intreccio di mercato sull’asse Londra-Madrid.

Il Milan è al momento spettatore, ha altre priorità e solamente in un secondo momento valuterà se muoversi su Torreira. L’operazione non si presenta facile, dato che i Gunners hanno speso 28-30 milioni di euro per acquistarlo nell’estate 2018 e ne chiedono circa 25 per venderlo adesso.

