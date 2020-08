Rafael Leao, il Milan si aspetta la sua consacrazione

Rafael Leao ha avuto una stagione a due facce, nella prossima il Milan si aspetta l’esplosione. Il club e Stefano Pioli credono nel talento portoghese.

Il Milan ha grandi aspettative su Rafael Leao. Il buon finale di stagione 2019/2020 fa ben sperare il club rossonero per il futuro.

Se questa è stata un’annata con tanto apprendimento, la prossima dovrà essere quella del salto di qualità e della consacrazione. Un esame di maturità che l’attaccante portoghese intende superare, per dimostrare che la società ha fatto bene a investire su di lui.

La presenza di Zlatan Ibrahimovic è stata importante per lui e continuerà ad esserla, se lo svedese rinnoverà come sembra. Stefano Pioli crede fortemente in Leao. Lo ha punzecchiato più volte in qualche post-partita, ma per stimolarlo a tirare fuori il suo potenziale. Il talento non gli manca e può fare grandi cose se lavorerà nel modo giusto.

Come ricordato oggi da Tuttosport, il portoghese ha fatto dei miglioramenti significativi dopo il lockdown. È stato più cattivo e incisivo in campo, risultando anche maggiormente concreto in fase realizzativa con 4 gol. Bottino totale di 6 in stagione, non tantissimi ma neanche da buttare visto che era solo la prima stagione in Italia per il 21enne nato ad Almada.

Il Milan si aspetta che Leao riprenda proprio dalle ultime prestazioni per esplodere definitivamente. Il club e Pioli hanno grande fiducia in lui, che dovrà far vedere di che pasta è fatto in maniera costante. Ha tutte le caratteristiche per diventare un ottimo attaccante, deve migliorare in alcuni aspetti per compiere uno step importante adesso.

Da Rafael ci si aspetta che sia sempre concentrato, determinato e concreto in campo. La conferma di Ibrahimovic può sicuramente aiutarlo a fare il salto di qualità che gli manca.

