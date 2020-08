Milan Femminile, che vittoria: 5-0 all’Ajax in amichevole

Grande successo in amichevole per le ragazze di Maurizio Ganz: il Milan Femminile distrugge per 5-0 l’Ajax in trasferta.

Parte bene l’estate del Milan Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz oggi hanno affrontato una prestigiosa amichevole in trasferta, sul campo dell’Ajax.

Ne è scaturita una prestazione straordinaria delle rossonere, capaci di vincere per 5-0 contro la formazione olandese.

Come riportato da Acmilan.com, grande protagonista della gara è stata l’inglese Natasha Dowie. L’attaccante, arrivata dal Valerenga da poche settimane, ha realizzato una splendida tripletta.

In gol sono andate anche la capitana Valentina Giacinti e la bosniaca Lidija Kulis nel finale. Il Milan ha indossato per la prima volta la maglia con il nuovo main sponsor Banco BPM, dopo l’ufficializzazione della partnership durante la giornata di ieri.

LEGGI ANCHE -> CHI E’ ROBACK, L’ULTIMO COLPO ‘VERDE’ DEL MILAN