Calciomercato Milan – Preso Roback, idea McNeil | VIDEO

Il Milan ha perfezionato l’acquisto di Emil Roback, 17enne attaccante proveniente dall’Hammarby. Si tratta del club di Stoccolma che ha anche Zlatan Ibrahimovic come azionista. Il giovane giocatore è arrivato ieri sera a Milano e oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con la società rossonera. L’operazione dovrebbe costare circa 1,5 milioni di euro. Dall’Inghilterra giunge anche notizia di un interessamento del Milan per Dwight McNeil, esterno offensivo classe 1999 in forza al Burnley. Piace anche a Juventus, Leicester e Wolverhampton. È nel giro della nazionale inglese Under 21 e punta a debuttare in quella maggiore. Un talento con buon potenziale.