Robinson annuncia: “Addio Wigan”. Ora Italia o Inghilterra

Antonee Robinson è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan a gennaio. Poi tutto saltò per un problema nelle visite mediche. Il terzino ora sembrerebbe vicinissimo al Sheffield United. Ma i rossoneri non mollano.

Antonee Robinson annuncia ufficialmente il suo addio al Wigan. Il terzino statunitense resterà probabilmente in Inghilterra, con lo Sheffield United prima opzione per il suo futuro. Il Milan però non molla e finché vedrà degli spiragli cercherà di portarlo in Italia. Il giocatore a gennaio poteva essere rossonero, ma non superò le visite mediche.

Robinson considera prioritaria la possibilità di giocare con continuità: “È tutto nelle mani del mio agente. Andrò dove mi offriranno una nuova sfida, ma io voglio giocare. Non voglio stare in panchina. Sono pronto a trasferirmi in un club di alto livello, che sia in Premier o in Italia” – ha dichiarato alla BBC.