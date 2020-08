Milan, aumento di ingaggio a Calhanoglu: cifre e dettagli

Il Milan e Hakan Calhanoglu dovrebbero trovare presto l’accordo sul nuovo contratto. Incontro con l’agente dopo Ferragosto. Circolano già i dettagli.

Il Milan è concentrato sulla chiusura della trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma presto ne affronterà altre. Oltre a Gigio Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu attende notizie sul prolungamento di contratto.

Il quotidiano Tuttosport conferma che dopo Ferragosto la dirigenza rossonera incontrerà Gordon Stipic, agente del giocatore atteso a Milano la prossima settimana. Il turco ha dato priorità al Diavolo, anche se ha ricevuto interessanti chiamate da squadre estere.

Calhanoglu intende rinnovare il suo attuale contratto in scadenza a giugno 2021. Non è ancora chiara quale sarà la nuova durata, ma immaginiamo che l’accordo verrà prolungato almeno fino al 2023.

Per quanto riguarda l’ingaggio, Tuttosport spiega che l’ex Bayer Leverkusen passerà da 2,5 a 3 milioni di euro netti annui più bonus. Da discutere anche la clausola risolutiva che potrebbe essere inserita nel contratto. Essa potrebbe essere valida in caso di mancata qualificazione in Champions League.

