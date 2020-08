Calciomercato Milan, rinforzo in difesa | Arriva dal Napoli

Il Milan è una delle squadre interessate a Nikola Maksimovic del Napoli. Le ultime news di Calciomercato.

Il Milan continua a sondare il terreno sul Calciomercato per un un nuovo difensore. Simon Kjaer è stato riscattato per 3,5 milioni, ma almeno uno fra Mateo Musacchio e Leo Duarte andrà via. Serve un altro centrale che potrà completare il reparto insieme ad Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia. Piace da tempi non sospetti Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma adesso spunta un nome nuovo.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, il Milan sarebbe in corsa per Nikola Maksimovic del Napoli. Gli azzurri stanno lavorando al rinnovo di contratto, ma ascolteranno tutte le offerte. Ci sono tanti club, molti italiani. E pure il Diavolo, che come detto cerca un difensore centrale. Potrebbe essere una buona soluzione: il serbo è in Italia da tanti anni e con Gattuso alla guida ha fatto dei passi avanti importanti.

