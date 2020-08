Milan, terza maglia 2020-2021 svelata | FOTO

In anteprima, il portale Footy Headlines ha svelato la terza maglia del Milan per la prossima stagione: sarà blu.

Il Milan ha presentato e utilizzato la prima maglia rossonera nella gara contro il Cagliari, con una veste grafica che ricorda la Galleria Vittorio Emanuele di Milano.

Il portale Footy Headlines ha svelato la terza maglia, che quest’anno non sarà nera come le altre stagioni.La divisa sarà di colore blu sfumato dalla metà del busto in giù. Lo sponsor sarà bianco così come quello della Puma. La maglia dovrebbe essere presentata a breve, anche se era prevista per metà giugno.

