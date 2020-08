Sky – Incontro Florentino-Benfica: Jesus ha deciso

È in corso l’incontro tra l’agente di Florentino Luis e il Benfica per discutere del futuro del centrocampista portoghese. Il tecnico Jorge Jesus sembra propenso a voler tenere il giocatore.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, sarebbe in corso l’incontro tra l’agente di Florentino Luis e il Benfica per decidere le sorti del giocatore nella prossima stagione. Si andrebbe verso la permanenza del giocatore, con il tecnico Jorge Jesus che vorrebbe puntare ancora su di lui. Nell’incontro si dovrebbe parlare addirittura di rinnovo e in questo caso il Milan verrebbe spiazzato e costretto a puntare su altri obiettivi.

Un vero e proprio colpo di scena, con il club che era anche disposto a cedere il giocatore, ma l’opposizione dell’allenatore avrebbe fatto la differenza. Il Milan è ancora alla finestra per capire se ci sono ancora i margini per intervenire, altrimenti virerà su altri nomi.

