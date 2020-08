Milan, incontro in corso con il Torino per Rodriguez

Il Torino insiste per Ricardo Rodriguez. Il direttore sportivo granata è in sede per provare a chiudere l’affare.

Ricardo Rodriguez è tornato dal prestito al PSV ma potrebbe presto ripartire. Il Torino, su richiesta di Giampaolo lo vuole ed è in continuo pressing per lo svizzero. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, a breve ci sarà l’incontro tra Milan e club granata per sbloccare la trattativa e consentire al Torino di avere il nuovo terzino.

AGGIORNAMENTO 17.45

Il ds Vagnati è arrivato a Casa Milan in questi minuti. L’obiettivo dell’incontro di oggi è chiudere la trattativa per Rodriguez.

Iniziato l’incontro a Casa #Milan con il ds del #Torino Vagnati per il passaggio di Ricardo #Rodriguez ai granata.

👉Parti ormai vicine, si discute sui bonus. pic.twitter.com/fJ60m9RWoR — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) August 13, 2020

PESSINA, IL MILAN ATTENDE L’ATALANTA