Pessina, il Milan attende l’Atalanta: il punto

Il Milan riflette sul rientro di Matteo Pessina a Milanello, dopo la buona stagione a Verona. Molto dipenderà dalle decisioni dell’Atalanta sul suo futuro.

Il Milan dovrebbe prendere almeno più rinforzi a centrocampo, uno probabilmente sarà Tiemoué Bakayoko. Un altro potrebbe essere Matteo Pessina, un altro ex.

Il 23enne originario di Monza viene da una buonissima stagione nell’Hellas Verona di Ivan Juric, dove si è trasferito in prestito dall’Atalanta. 7 gol segnati in 35 presenze in Serie A e tante buone prestazioni. Il Milan ha avuto modo di visionarlo e apprezzarlo, per questo valuta un ritorno.

Pessina fu inserito operazione Andrea Conti nell’estate 2017 e il club rossonero si è garantito il 50% del ricavato di una eventuale futura cessione. Di conseguenza, c’è la possibilità che il Diavolo riprenda il giocatore a metà del valore di mercato.

La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan valuta Pessina circa 12 milioni di euro, quindi ne vorrebbe spendere 6 per riportarlo in rossonero. Si attende la mossa dell’Atalanta, che deve decidere il prezzo del calciatore o se eventualmente tenerlo per una stagione.

L’ex Monza potrebbe essere una sorta di sostituto di Giacomo Bonaventura, il cui contratto in scadenza non è stato rinnovato. Pessina per caratteristiche potrebbe rimpiazzarlo in rossonero.

