Bakayoko può tornare al Milan: la mossa decisiva

Il Milan continua a negoziare il ritorno di Tiemoué Bakayoko, che non sembra lontano dal rientrare a Milanello. La trattativa col Chelsea può finire bene.

Potrebbe essere Tiemoué Bakayoko il primo rinforzo a centrocampo per Stefano Pioli. Il Milan ha avviato contatti per riportare il mediano francese in rossonero.

Secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, ci sono buone possibilità che la trattativa abbia esito positivo. Infatti, il giocatore si è detto disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare a Milano. Accetterebbe un ingaggio poco superiore ai 3 milioni di euro, bonus inclusi. Una mossa decisiva per favorire l’operazione, altrimenti impossibile senza un taglio dell’attuale importo percepito (circa 6 milioni).

Per quanto riguarda il Chelsea, proprietario del cartellino, il prezzo fissato per Bakayoko è di circa 20 milioni. Il Milan ne offre 15, ma si può trovare un accordo a metà strada. La sensazione è che dopo Ferragosto potrebbe anche arrivare la fumata bianca, se i Blues non si impunteranno.

La volontà di Bakayoko sembra chiara: vuole tornare a vestire la maglia rossonera. L’ex Monaco ha lanciato un messaggio al Milan proprio ieri, dichiarando che il club gli è rimasto nel cuore. Un segnale abbastanza eloquente sul suo futuro.

Il Chelsea, che deve anche valutare la scadenza contrattuale (giugno 2022), non vorrà andare troppo per le lunghe nel negoziare la cessione di un centrocampista completamente fuori dai piani di Frank Lampard. Ci sono buone possibilità che l’intesa possa arrivare con tempistiche abbastanza brevi.

