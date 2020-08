Milan, Florentino più vicino: il Benfica apre al prestito

Il Benfica ha aperto al prestito con obbligo di riscatto per Florentino Luis. Il Milan ora vuole accelerare per il centrocampista portoghese.

Il Milan ora può tentare l’affondo decisivo per Florentino Luis. Il Benfica ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, la formula pensata dai rossoneri per acquistare il centrocampista portoghese. Secondo la stampa lusitana, il club dove lavora Manuel Rui Costa si sarebbe convinto di questa soluzione per accontentare il giocatore che vuole dare una svolta importante alla sua carriera.

Il ventenne arriverebbe al Milan senza troppe pressioni e con il compito di far rifiatare Bennacer e Kessie, considerati i due titolari nella mediana rossonera. Nelle prossime settimane, considerata questa nuova strategia del Benfica, la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrebbe accelerare. La cifra per il riscatto dovrebbe essere fissata attorno ai 35 milioni di euro.

MILAN, AUMENTO DI INGAGGIO PER CALHANOGLU