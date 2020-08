Calciomercato Milan – Aurier difficile, attesa per Bakayoko

Il Milan sta cercando di chiudere in anticipo alcune trattative. Per Bakayoko si attende l’ok del Chelsea e per Aurier la trattativa stenta a sbloccarsi. Per Florentino Luis, invece, il Benfica apre al prestito

Il primo rinforzo estivo per la mediana rossonera sarà Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese si è detto pronto a tornare al Milan e per farlo è pronto a migliorare certi atteggiamenti – per esempio l’esposizione della maglia di Acerbi e la litigata con Gattuso – ma soprattutto il giocatore è disposto a ridursi lo stipendio attuale di poco superiore ai 3 milioni.

La nuova strategia rossonera si è imposta dei limiti per quel che riguarda il monte ingaggi e Bakayoko ha accettato la riduzione dello stipendio pur di vestire nuovamente la maglia rossonera. La trattativa con il Chelsea può concludersi nella prossima settimana. La richiesta dei Blues è di 20 milioni di euro, mentre l’offerta dei meneghini è di 15.

Mentre per Bakayoko tutto sembra andare liscio come l’olio, lo stesso non può dirsi per Serge Aurier. Il terzino destro del Tottenham ha letteralmente stregato il Milan, alla ricerca disperata di un esterno alla Theo per la corsia di destra. Al momento gli Spurs non sembrano convinti di privarsi del classe 1992.

Florentino, il Benfica apre al prestito

Nelle ultime ore, nel mondo Milan sembra essere tornato di moda Florentino Luis. Nella giornata di ieri c’è stato un summit tra agente e società e il Benfica sembra essere disposto a lasciar partire il centrocampista portoghese.

Stando a quanto riportato dal noto emittente televisivo, Sportmediaset, nelle ultime ore ci sarebbe stata l’apertura del club lusitano al prestito del giovane mediano classe 1999, cercato già a gennaio dal Milan. I rossoneri, dunque, potrebbero rinforzare il centrocampo acquisendo in prestito Florentino Luis.

