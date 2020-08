Pessina, il Milan resta vigile: le ultime news

Il ritorno di Tommaso Pobega si avvicina. I rossoneri desiderano confermare la sua presenza e aggregarlo al gruppo. Possibile ritorno in rossonero anche di Matteo Pessina

Il Milan, dopo gli acquisti di Kalulu ed Emil Roback, sta pensando di rinforzare il centrocampo. Non solo Tiemoue Bakayoko per la mediana, ma anche Tommaso Pobega e Matteo Pessina. Pobega con ogni probabilità tornerà a Milano dopo il prestito al Pordenone. Per Matteo Pessina il discorso è leggermente diverso, ma un suo ritorno in rossonero non è da escludere.

Pobega, il primo possibile rinforzo per il centrocampo

Tommaso Pobega con ogni probabilità farà ritorno al Milan dopo l’ottima stagione in prestito al Pordenone. Il giovane centrocampista classe 1999, è stato protagonista di buone prestazioni in Serie B, tanto da convincere Massara e Maldini a richiamarlo alla base e metterlo a disposizione di mister Pioli per la prossima stagione.

Pessina, il Milan riflette

I rossoneri sono molto interessati a Matteo Pessina. Il centrocampista classe 1997, anch’egli come Pobega prodotto della cantera rossonera, è esploso con la maglia dell’Hellas Verona.

Dopo il prestito all’Hellas, Pessina dovrebbe rientrare a Bergamo, ma il Milan riflette e valuta se riportarlo a casa. Una clausola inserita al momento del passaggio dal Milan all’Atalanta prevede una percentuale di rivendita del 50% a favore dei rossoneri.

I meneghini, forti di questa clausola spingono per acquistarlo e metterlo subito a disposizione di Stefano Pioli. La motivazione di tanta foga è dettata dal fatto che un’altra stagione giocata agli stessi livelli di questa appena passata, farebbe alzare in modo esponenziale il suo valore.