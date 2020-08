Calciomercato Milan – Pobega resta, Morelos interessa | VIDEO

Il Milan sembra deciso a non cedere Tommaso Pobega nella prossima finestra del mercato. Stefano Pioli vuole tenere e valutare il centrocampista classe 1999 reduce da una buona esperienza in prestito al Pordenone in Serie B. Nonostante le offerte di alcuni club di Serie A, la dirigenza rossonera pare intenzionata a dare una chance al giocatore cresciuto nel settore giovanile. Il Milan per la campagna acquisti riflette anche su Alfredo Morelos, 24enne attaccante colombiano in forza ai Glasgow Rangers. 29 gol e 10 assist nelle 47 presenze collezionate nell’ultima stagione, il prezzo del giocatore supera i 20 milioni di euro e ci sono anche altre societ√† sulle sue tracce.