Ibrahimovic incontra Mihajlovic a Porto Cervo | FOTO

Ibrahimovic e Mihajlovic si sono incontrati a Porto Cervo ieri sera. Niente Calciomercato, solo una chiacchierata fra amici. La foto.

Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic sono grandi amici. La foto del loro abbraccio nel recente Milan-Bologna ha fatto il giro dei social e ha emozionato tutti gli appassionati di calcio. L’allenatore non ha mai nascosto la sua voglia di portarlo in Emilia-Romagna. Un discorso c’è stato, ma il calciatore ha deciso di tornare al Milan a gennaio e adesso sta rinnovando per un altro anno.

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, i due si sono incontrati a Porto Cervo ieri sera. Niente Calciomercato, solo una chiacchierata fra amici. Ibrahimovic, come detto, sta rinnovando il suo contratto con il Milan per 5 milioni più bonus.