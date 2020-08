Sportmediaset – Ibrahimovic rinnoverà, i bonus la chiave

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è alle porte. Il Milan è ottimista, il calciatore non ha ripensamenti. La chiave sono i bonus.

Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan. C’è molto ottimismo in via Aldo Rossi per la permanenza dello svedese, come riporta Sportmediaset. Nessun ripensamento, l’attaccante vuole restare e far parte di questo nuovo vecchio corso. Ci sono alcune cose da sistemare per il contratto: la chiave di volta sono i bonus.

L’accordo per il rinnovo dovrebbe essere sulla base di 5 milioni; a questi soldi però si aggiungeranno i bonus, appunto, ovvero la parte variabile. Che dipenderà dai risultati della squadra (mezzo milione in caso di qualificazione in Champions League) e da quelli personali (presenze, gol e assist).

Paolo Maldini e Frederic Massara sono costantemente in contatto con Mino Raiola. La firma potrebbe slittare a dopo Ferragosto, ma non dovrebbero esserci problemi. Z resterà al Milan almeno un altro anno, con l’obiettivo di riportare il Diavolo fra le prime quattro. Il tempo però stringe: fra dieci giorni inizierà il ritiro.

CONFERME SU MAKSIMOVIC