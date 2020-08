Calciomercato Milan – Boga verso il Napoli: le cifre

Il Napoli sembra vicino a chiudere la trattativa per l’acquisto di Jeremie Boga dal Sassuolo. Il giocatore era stato associato anche al Milan recentemente.

Il futuro di Jeremie Boga potrebbe essere al Napoli. Da tempo il club di Aurelio De Laurentiis è sulle tracce dell’attaccante esterno del Sassuolo.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, ci sarebbe un accordo tra le due società. I neroverdi incasserebbero 25 milioni di euro e otterrebbero anche il cartellino di Adam Ounas, esterno offensivo che potrebbe ben integrarsi nella squadra di Roberto De Zerbi.

Boga è molto riconoscente al Sassuolo, ma ha voglia di fare un salto di qualità nella propria carriera. Vuole giocare in una squadra maggiormente ambiziosa e che disputi le coppe europee. Il Napoli rappresenta un’ottima soluzione per il suo futuro e ci sono buone possibilità che la trattativa vada in porto.

L’ex Chelsea era stato accostato pure al Milan nelle settimane scorse, ma i rossoneri non sembrano essere andati oltre dei sondaggi esplorativi. Va detto che nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli lui potrebbe giocare a sinistra, dove però c’è già Ante Rebic come titolare. Per il Diavolo acquistare un giocatore in quel ruolo non è una priorità.

