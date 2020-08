Serve attendere per la firma del prolungamento di contratto tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L’agente Mino Raiola ha avanzato una richiesta molto alta.

C’è ancora attesa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan sperava di chiudere la trattativa entro Ferragosto, ma sembra sia necessario attendere qualche giorno.

Il club rossonero ha fatto la propria offerta, mettendo sul tavolo un contratto che tra parte fissa (circa 5 milioni di euro) e variabile consentirebbe al giocatore di guadagnare sui 6 milioni netti. Un ingaggio di tutto rispetto per un quasi 39enne, sicuramente ancora decisivo ma comunque non dello stesso livello dei tempi migliori.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Ibrahimovic vuole di più: uno stipendio da 7,5 milioni netti, compresi i bonus. Una richiesta che il Milan non sembra voler accontentare, dato la proposta avanzata è ritenuta sufficiente. La proprietà Elliott Management Corporation ritiene di aver fatto uno sforzo importante offrendo 6 milioni totali con i premi.

Secondo La Gazzetta dello Sport non va escluso che il Milan alzi la proposta, magari a 6 milioni più bonus. Ma comunque il calciatore dovrà rivedere le proprie pretese economiche.

Il raduno della squadra a Milanello è previsto per il 24 agosto e la dirigenza spera di arrivare a quella data con il rinnovo di Ibra già fatto. Non dovesse essere così, lo scenario non sarebbe dei migliori. In questo weekend le parti rifletteranno prima di risentirsi da lunedì.

Ad ogni modo, ci sentiamo di essere abbastanza fiduciosi sull’esito di questa trattativa. In questi giorni trapelavano segnali positivi e pensiamo che la firma possa arrivare nella prossima settimana.

