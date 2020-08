Milan, presentazione terza maglia il 17 agosto: c’è Ibrahimovic

Il Milan ha reso nota la data per la presentazione della nuova terza maglia. Fra i testimonial c’è ancora Ibrahimovic. Le ultime news.

Il Milan presenterà la nuova terza maglia il prossimo 17 agosto. Le immagini hanno fatto già il giro dei social in questi ultimi giorni: come per la prima maglia, anche questa ha riscosso un grande successo.

Per quanto riguarda i testimonial della presentazione, saranno in tre: Samu Castillejo, Daniel Maldini e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese era presente già nel video di presentazione della prima maglia, insieme a Theo Hernandez e Romagnoli.

A differenza degli altri anni, questa terza maglia non sarà nera ma blu. Il Milan ha fatto sapere sui propri social che è già possibile pre-ordinarla sul proprio store.

Alta Moda, on and off the pitch 🔴⚫

Ready for our New 2020/21 Third kit? Pre-order yours, now!: https://t.co/vGIQvmDpQl 🔝

Siete pronti per la nuova terza maglia 2020/21? Prenotala ora!: https://t.co/Np7k4XEBWw 🔝#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/xJPRAAoS3m

— AC Milan (@acmilan) August 14, 2020