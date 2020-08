Suso, gol in Europa League: “Milan sempre nel cuore”

Jesus Suso non dimentica il Milan, anche se è completamente concentrato sul Siviglia adesso. Contro il Manchester United gol decisivo per la finale.

Il Siviglia si è qualificato alla finale di Europa League 2019/2020 dopo aver battuto 2-1 il Manchester United. In gol per la squadra andalusa anche Jesus Suso, ex esterno offensivo del Milan.

Il giocatore nato a Cadice è stato finalmente convincente e decisivo. In rossonero nell’ultimo anno e mezzo erano stati più i bassi che gli alti. E il ritorno in Spagna non aveva cambiato il trend. Ma contro i Red Devils è arrivata una buona prestazione e pure una rete importante.

Suso al termine del match ha così parlato ai microfoni di Sky Sport della possibile finale contro l’Inter, che stasera deve superare lo Shakhtar Donetsk: “Sono abituato a giocare contro l’Inter, ci ho giocato qualche volte. Adesso aspettiamo. Il Milan? Ha finito il campionato molto bene, li ho seguiti: sono parte del mio cuore. A Siviglia sono molto felice e ci sono venuto perché sapevo che la situazione fosse migliore. Sono molto felice sia per me che per loro”.

Per il calciatore spagnolo è stata importante l’esperienza vissuta a Milano, però attualmente è contento di essere tornato in patria. Nel Siviglia pensa di poter rilanciare la propria carriera. Il gol al Manchester United può essere un primo step di crescita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, presentata la terza maglia: Ibrahimovic ancora nel video