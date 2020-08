Calciomercato, futuro Thauvin: Milan in corsa

Non c’è solo l’Atalanta sulle tracce di Florian Thauvin. L’esterno d’attacco francese è pronto a lasciare la Francia per sbarcare in Italia. Ecco chi lo vuole

Florian Thauvin è da tempo sul taccuino del Milan. L’attaccante francese è pronto a lasciare il Marsiglia in questa sessione di calciomercato. Il contratto scade fra meno di un anno e ad oggi non sembra esserci alcuna volontà da parte del calciatore di prolungare con l’OM: la volontà del classe 1993 pare essere, infatti, quella di sbarcare in Italia.

Negli ultimi giorni sia in Francia che nel nostro paese si è parlato di un forte interessamento da parte dell’Atalanta, in continuo contatto con l’entourage del calciatore e del club, per trovare un accordo.

Ma non sembra ancora finita: come riporta Le10Sport, il Milan sarebbe ancora tra le squadre in corsa, al pari di Inter e Roma che non hanno mai mollato la presa su Thauvin. Un’ultima ipotesi per il francese è rappresentata dalla Premier League: ci sarebbe anche un club inglese sulle sue tracce, di cui però non si fa il nome.

Facile pensare che il Marsiglia per privarsi del suo giocatore possa accontentarsi di una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

