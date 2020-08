Calciomercato Milan, colpo turco: 20 milioni per Omur

Il Milan – secondo i media turchi – avrebbero messo sul tavolo del Trabzonspor un’offerta da ben 20 milioni di euro per Abdülkadir Ömür

L’ultima idea per il reparto offensivo arriva dalla Turchia. Il Milan è alla ricerca di un calciatore capace di giocare sulla trequarti ma soprattutto sull’esterno dove Castillejo e Saelemaekers non hanno convinto in pieno.

Il club rossonero – stando a quanto riporta da ajansspor.com – avrebbe presentato un’offerta ufficiale per il classe 1999, Abdülkadir Ömür. Il Milan avrebbe messo sul tavolo del Trabzonspor ben 20 milioni di euro, pagabili in due rate, più il 10% della futura rivendita. Offerta che difficilmente troverà una risposta positiva da parte del club di Trebisonda, che avrebbe già detto no a 23 milioni offerti dal Benfica.

